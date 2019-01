3. Live-Nacht Schwäbisch-Hall

× Erweitern Live-Nacht Schwäbisch Hall 19-1

Acht Lokale, acht Live-Acts und ein Abend mit jeder Menge Musik, Spaß und Party - mit einem hochkarätigen Musikprogramm stieg die Live-Nacht in Schwäbisch Hall am Samstag, den 28. April 2018 zum zweiten Mal. Die Macher der »Live-Nacht«, die seit über dreizehn Jahren in Heilbronn, Ludwigsburg und Backnang jährlich Tausende Besucher anzieht, brachten die beliebte Event-Reihe letztes Jahr auch in die Salzsiederstadt.

Der dritte Teil steht auch schon vor der Tür: Am 6. April 2019 heißt es wieder: Eine Stadt - eine Nacht - überall Live-Musik.

Die Bands und Locations werden zeitnah bekannt gegeben.

