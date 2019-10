3. Live-Nacht Schwäbisch-Hall

Acht Lokale, acht Live-Acts und ein Abend mit jeder Menge Musik, Spaß und Party - mit einem hochkarätigen Musikprogramm stieg die Live-Nacht in Schwäbisch Hall am Samstag, den 16. November zum vierten Mal.

Die Macher der »Live-Nacht«, die seit über fünfzehn Jahren in Heilbronn, Ludwigsburg und Backnang jährlich Tausende Besucher anzieht, brachten die beliebte Event-Reihe im vorletzten Jahr auch in die Salzsiederstadt. Am 16. November verwandelt sich Schwäbisch Hall zum vierten Mal getreu dem Motto »Eine Stadt – eine Nacht – überall Live-Musik« zu einer großen Partymeile mit erstklassiger Live-Musik. Alle acht teilnehmenden Lokale sind fußläufig in wenigen Minuten erreichbar. So können die Besucher gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern und sich ihr persönliches Musikprogramm zusammenstellen.