3. Lucas-Fest

Fest mit großem Streuobstmarkt für Fachpublikum, Genießer und für Neugierige.Als zusätzlicher Höhepunkt: Verleihung der Lucas-Medaille.

Los geht es um 10.00 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst.

Ab 11.00 Uhr erwarten dich die Eröffnung des Streuobstmarkts, die Verleihung der Eduard Lucas Medaille und ein musikalischer Auftakt. Für Kinder gibt es den ganzen Tag eine spannende Streuobst Olympiade mit tollen Preisen.

Ab 13.00 Uhr kannst du deine mitgebrachten Obstsorten von einem Pomologen bestimmen lassen und eine interessante Obstsortenausstellung entdecken.

Um 14.00 Uhr sorgt der Kinderchor der Musikschule Reutlingen für musikalische Unterhaltung.

Den ganzen Tag über laden regionale Aussteller mit Produkten rund ums Streuobst zum Entdecken und Genießen ein. Freu dich außerdem auf leckere Speisen, Getränke sowie Kaffee und Kuchen. Komm vorbei und erlebe einen abwechslungsreichen Tag für die ganze Familie. Die Veranstaltung endet um 17.00 Uhr.