3. Matinee: Ensemble Ver'trout'

Franz Schubert, Klavierquintett A-Dur D667 „Forellenquintett“.

In unterschiedlichen Formationen präsentieren sich einige unsere Bläserinnen und Bläser an diesem Vormittag. Alles sechs sind beteiligt in einem Werk, das sich der mährische Komponist Leoš Janáček zum 70. Geburtstag komponierte. Es trägt ausgerechnet den Titel Mladi („Jugend“): Wenn da nicht eine gute Portion Melancholie im Spiel war! Tatsächlich sind in mindestens zwei der Sätze musikalische Juge.

„In einem Bächlein helle da schoß in froher Eil. Die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil…“

Um es vorweg zu nehmen, hier mischt keine Forelle mit! Aber ungewöhnlich bleibt Schuberts einziges Klavierquintett auch ohne beteiligten Süßwasserfisch, denn es wartet mit unüblichen fünf Sätzen und einem Kontrabass auf.

Dabei ist es bei aller Meisterschaft durch und durch unterhaltsam, so dass sich das Publikum pudelwohl fühlen - oder um im Bild zu bleiben - wie ein Fisch im Wasser durch den Vormittag treiben lassen darf.

Übrigens: Seinen Beinamen erhielt das Stück, weil dem 4. Satz Variationen des oben zitierten Schubert-Lieds „Die Forelle“ zugrunde liegen.