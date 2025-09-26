3. Metzinger Weinlaubenfest

Das letzte September-Wochenende vom 26. bis 28. September 2025 steht in Metzingen wieder ganz im Zeichen des Weins.

Der Förderkreis Metzinger Keltern e.V. lädt - dieses Jahr zum dritten Mal - von Freitag bis Sonntag zu seinem beliebten Metzinger Weinlaubenfest ein – Dazu gibt's musikalische Umrahmung, guten Metzinger Wein und dazu passende herbstlichen Speisen.

Die Öffnungszeiten sind:

Freitag von 17-23 Uhr, Samstag 14-23 Uhr und Sonntag von 11-18 Uhr. Das Weinbaumuseum ist für die Besucher an diesem Wochenende zu denselben Zeiten geöffnet.