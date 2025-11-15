3. Musiknacht

Ein Abend voller Livemusik und Party-Atmosphäre

Am Samstag, den 15. November 2025, verwandelt sich Geislingen an der Steige in ein pulsierendes Zentrum für Musikliebhaber und Nachtschwärmer. Die Musiknacht, organisiert vom Gewerbeverein Geislinger Sterne e.V., verspricht ein abwechslungsreiches Programm aus Livemusik und DJs in 16 verschiedenen Locations. Von 20:00 Uhr bis 5:00 Uhr morgens erwartet die Besucher ein musikalisches Spektakel, das für jeden Geschmack etwas bietet.