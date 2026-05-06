3 Musketiere über den Dächern der Stadt

Rooftop Session.

Drei Musketiere Reutlingen e.V. ist eine humanitäre Hilfsorganisation für Menschen aus Krisen- und Katastrophengebieten mit Projekten u.a. in der Türkei, der Ukraine, in Syrien und im Libanon. In diesem Jahr feiert der Verein sein 10-jähriges Bestehen. Im Rahmen der diesjährigen Rooftop Sessions findet als Vorgeschmack auf das große Event MUSIC FOR HUMANITY im Stadtgarten ein Abend mit Musik und Keynotes über Reutlingens Dächern auf der Dachterrasse der Stadtbibliothek statt.

Mit Musik von Markus Vatter live an der Gitarre. Zu Gast ist außerdem Pervin Aydar-Emeklioglu, Projektkoordinatorin der Musketiere, die vom Women Empowerment Projekt KEP in Izmir berichtet. Markus Brandstetter plaudert aus dem Nähkästchen der Drei Musketiere Reutlingen e.V. Im Anschluss Musik von DJ Marküs.