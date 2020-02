Der Naturparkmarkt in Eberbach findet am Sonntag, 19. April statt! Von 11.00 bis 17.00 Uhr können die Besucher das vielfältige Angebot Produkten aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald in der historischen Neckarstadt erleben. Über 45 Stände präsentieren ihr Angebot rund Leopoldsplatz und laden zum Entdecken und Genießen ein.