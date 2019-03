3. Neuheitenschau Baden-Württemberg 2019

Nur wenige Wochen nach der Weltleitmesse in Frankfurt laden wir Sie ein, sich „im Ländle“ über die wichtigsten Produktneuheiten und Service-Lösungen zu informieren: Erleben Sie auf dem Gelände der Messe Stuttgart den großen Branchentreff vor Ihrer Haustür.

Die 3. Neuheitenschau Baden-Württemberg ermöglicht Ihnen auf einer Gesamtfläche von über 10.000 m² einen spannenden Blick in die Zukunft der Branche – und Ihnen und Ihren Mitarbeitern damit einen wichtigen Wissensvorsprung. 200 Industriepartner stellen Trends und ihr umfangreiches Angebot an innovativen Neuheiten aus allen Bereichen der Haustechnik vor: Sanitär, Heizung, Klima, Lüftung, Installation, Dachtechnik, Werkzeug. Die Ihnen bekannten regionalen Ansprechpartner der Industrie sind für Sie vor Ort und sorgen zusammen mit unserem Team für eine optimale Betreuung. Natürlich bietet der Branchentreff auch Zeit und Raum für Gespräche in entspannter Runde. Stärken Sie sich während Ihres Messebesuchs an unseren Catering-Inseln und vertiefen Sie Ihre Eindrücke gemeinsam mit den Kollegen aus der Region. Die Messe Stuttgart bietet mit der Anbindung an das Verkehrsnetz, seiner modernen Architektur und der technischen Einrichtung den idealen Rahmen für unsere Veranstaltung und zugleich ein Ambiente, das einlädt zum Verweilen und geselligen Austausch. Genießen Sie die persönliche Atmosphäre auf der Neuheitenschau 2019. Wir freuen uns auf Sie!

Messezeiten:

11. April 2019, 10.00 – 18.00 Uhr, letzter Einlass 17:00 Uhr

12. April 2019, 10.00 – 18.00 Uhr, letzter Einlass 17:00 Uhr