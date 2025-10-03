3. Oktober Deutschland singt und klingt

ALLE sind eingeladen das musikalische OpenAir am 3. Oktober gemeinsam auf dem Marktplatz in Leonberg zu feiern. Gemeinsam SINGEN und SPIELEN wir bekannte LIEDER und setzen so ein Zeichen der Dankbarkeit und Hoffnung. Mit KERZEN erinnern wir an die Friedensgebete und Friedliche Revolution als Symbol für Frieden im wiedervereinten Land und in der Welt.

In Leonberg mit dabei Musicus Hortus, das Gitarrenstudio Alexander Kübler, Weissach.

Folgende Mitsinglieder sind 2025 im bundesweiten Programm:

1. Wind of Change

2. Bunt sind schon die Wälder

3. Über sieben Brücken

4. Großer Gott, wir loben dich

5. Griechischer Wein

6. Go down, Moses

7. Hevenu Shalom Alechem

8. We Shall Overcome

9. Von guten Mächten

10. Bruder Jakob

11. Deutsche Nationalhymne / Europahymne

Liederhefte können beim Chorverband angefordert werden. Textblätter werden am Abend ausgehändigt.

Bei Regen findet die Veranstaltung im Foyer des Neuen Rathauses statt (Belforter Platz 1).