3 On The Bund - Hausnummer "Folk"

Manche Bands haben kuriose Ursprünge: Auf Anfrage des chinesischen Kulturministeriums reisten fünf talentierte Studierende der Uni Limerick – dort studiert man Irish Folk - nach China, um dort zum St. Patrick’s Day aufzutreten.

Schnell fanden sie ihren eigenen frischen Sound, doch der Bandname fehlte noch. Inspiriert von einem Spaziergang an der Bund Promenade in Shanghai, der an Hausnummer 3 begann, wurde 3 on the Bund geboren – eine perfekte Adresse für irische Musik. Die Band besteht aus mehrfach preisgekrönten irischen Musikerinnen und Musikern. Doch auch der Bayer Simon Pfisterer ist Mitglied, seit er in Limerick Dudelsack und Whistle studiert hat. Mit einer Mischung aus traditioneller Musik, eigenen Songs und Einflüssen aus der Weltmusik bringt das Quintett frischen Wind in die Folkszene. Das Irish Music Magazine beschreibt ihre Musik als „powerful, energetic and vibrant“.

Innovation und Tradition, mit Leidenschaft und Dynamik!

Susan Coleman Gesang & Concertina –– Rebecca McCar-thy Fiddle –– Simon Pfisterer Pipes & Whistle –– Seán Kelliher Gitarre & Bodhrán –– Ella McGrory Keyboards

Konzert #41