3. Perspektivenkonzert

Maki Kalesse-Sugano, geboren in Tokio, studierte von 1984-88 Oboe an der Senzoku Musikhochschule in Kanagawa sowie von 1988-96 bei Prof. Liebermann an der Musikhochschule Mannheim; Konzertexamen mit Bestnote.

Privatunterricht bei Liviu Varcol (Frankfurt) und Lajos Lencses (Stuttgart). Tätigkeit als selbständige Orchestermusikerin u. a.: Nationaltheater Mannheim, Philharmonisches Orchester der Stadt Heidelberg, Ludwigsburger Schlossfestspiele, Württembergisches Kammerorchester Heilbronn. Sie unterrichtet im Fach Oboe an den Musikschulen Ludwigshafen am Rhein, Steinheim/Murr und der Städtischen Musikschule Neckarsulm.