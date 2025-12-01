3. Sinfoniekonzert

Mikalojus Ciurlionis, Miske (Im Walde) Franz Liszt / Stefan Heucke, Concerto pathétique für zwei Klaviere und Orchester Robert Schumann, Sinfonie Nr. 1 B-Dur op. 38 "Frühlingssinfonie".

"Ich wollte aus dem Liszt‘schen Werk für zwei Soloklaviere eine Neufassung für zwei Klaviere und Orchester herstellen, im Geiste Liszts, aber mit den Mitteln des modernen Orchesterklanges. Damit sollte auch eine Repertoirelücke geschlossen werden, denn zwischen Mendelssohn und Bartók wurde über 100 Jahre lang kein Konzert für zwei Klaviere und Orchester geschrieben." (Stefan Heucke)

Das Concerto pathétique fügt sich bestens in das Umfeld von Schumanns „Frühlingssinfonie“ und „Im Walde“ von Mikalojus Ciurlionis. Letzteres verdient den Begriff „Tongemälde“ in mehrfacher Hinsicht, denn der Litauer Ciurlionis war nicht nur Komponist, sondern auch Maler und ließ beide Kunstformen einander beeinflussen.