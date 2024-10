Die kultige Best Ager Discoparty findet dieses Jahr wieder in den Räumlichkeiten des SAM Café am Burgplatz, mitten im Herzen Sinsheims statt.

Mit Hits aus Rock, Pop und Soul der letzten 60 Jahre begeben wir uns auf eine musikalische Zeitreise und lassen die verbliebenen Haare fliegen... Garantiert ohne Techno, dafür mit den Krachern aus den Zeiten von Flower Power und Rock'n'Roll, Musikwünsche, die in den Rahmen passen werden gerne erfüllt. Let's have a Party!