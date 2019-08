3. Sparkassen Remstal Marathon

Remstal Gartenschau 2019: Zum dritten Mal findet am 29. September der Sparkassen Remstal Marathon statt und bildet das sportliche Highlight der Remstal Gartenschau.

Zum 3. Mal findet 2019 der Remstal Marathon statt, diesmal wieder mit Start in Waiblingen durch Weinstadt, Remshalden, Winterbach, Schorndorf, Urbach, Plüderhausen und Lorch bis zum Ziel in Schwäbisch Gmünd. In der Woche vor dem Remstal Marathon beteiligen sich alle 16 Gartenschau Kommunen mit Sportangeboten an einer interkommunalen Woche der Bewegung.

Veranstaltungsort

Start in Waiblingen

Ziel in Schwäbisch Gmünd