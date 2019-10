3. Spassix Comedy-Nacht Mosbach

SPASSIX hatte im April in Mosbach eine tolle zweite Auflage mit komplett ausverkauften Lokalen. Im November geht‘s weiter. In fünf Locations treten an einem Abend jeweils fünf Comedians auf. Der Gast bezahlt einmal (17 Euro im Vorverkauf, 20 Euro an der Abendkasse) und verbringt dann einen kurzweiligen Abend im Lokal seiner Wahl. Tuchfühlung mit den Comedians garantiert - schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne! Einlass ist um 18 Uhr, die erste Show beginnt um 19.30 Uhr. Vor und zwischen den Shows ist genügend Pause, um sich zu stärken, ein Bierchen oder einen leckeren Cocktail zu trinken oder sich zu unterhalten.

Dieses Mal sind folgende Locations dabei: Banschi‘s ArT, Ludwig, Ox-Scheune, Wirtshaus Schützenstadl und der Wild Bill‘s Saloon.

Die Comedians sind Der Storb, Marco Weissenberg, Lüder Warnken, Jakob Friedrich und Amjad.