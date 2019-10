3. SPASSIX Comedy-Nacht

Die dritte Auflage der SPASSIX Comedy-Nacht in Schwäbisch Hall steht an. Am 08. November treten erneut verschiedene Comedians in verschiedenen Locations auf.

Der Gast bezahlt einmal (17 Euro VVK, 20 Euro Abendkasse) und verbringt dann einen kurzweiligen Abend in der Location seiner Wahl. Einlass ist um 18 Uhr, die erste Show beginnt um 19.30 Uhr.

Es sind wieder dabei: Gasthof Goldener Adler, Landhaus Rössle und Sudhaus an der Kunsthalle Würth. Weitere Locations folgen.

Die Comedians werden zeitnah bekannt gegeben.