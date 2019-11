3. Stuttgarter Bigband Festival

Gegründet wurde die Daimler Bigband im November 1999 (damals DaimlerChrysler Bigband) auf Initiative des Stuttgarter Jazz-Saxopho-nisten und Bandleaders Klaus Graf. Die Musiker sind Mitarbeiter der Firma Daimler, die ihre Freizeit mit Begeisterung gemeinsam dem Bigband-Jazz widmen.

Der Bandleader Klaus Graf ist Professor für Jazzsaxophon an der Hoch-schule für Musik Nürnberg und durch seine Mitwirkung in verschiede-nen Ensembles wie z.Bsp. bei Peter Herbolzheimers „Rhythm Combina-tion & Brass“, der „SWR Big Band“ und der „Bobby Burgess Big Band Explosion Stuttgart“ als Jazzsolist auf internationaler Ebene tätig. Die Daimler Bigband gastiert heute mit einem Ausnahmesänger der Stuttgarter Musikhochschule:Pascal Blenke stammt aus Augsburg und studiert seit 2017 Jazz-/Popgesang an der Musikhochschule in Stuttgart. Er ist Sänger und Pianist in mehreren Bands und Mitglied des Landesjugendjazzorchesters Baden-Württemberg. Eine große Leidenschaft ist das Arrangieren und Komponieren, sowohl für Bigbands als auch für seine eigene „Pascal Blenke“-Band. Mit dieser bringt er seine eigenen Songs mit ihm als Frontman auf die Bühne und veröffentlichte im September 2019 seine erste EP. Pascal zeichnet sich aus durch seine positive, begeisterungs-fähige Ausstrahlung und die Wandelbarkeit seiner Stimme. Egal ob im Bigbandjazz, Funk, HipHop oder Pop, der 20-jährige Sänger fühlt sich überall wohl und singt sich stets in die Herzen seines Publikums.