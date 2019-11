Tobias Becker Bigband - Christmas Pearls 2019

Traditionell packen wir zur Weihnachtszeit unsere „Christmas Pearls“ aus. Wie jedes Jahr haben wir neue sogenannte „Holiday Music“ dabei, die auch die Letzten gestressten Weihnachtseinkäufer in Stimmung für die kommenden Festtage bring.

Der Bandleader hat eifrig das Notenpapier bearbeitet und der Band und ihren Solisten die neuen Arrangements auf den Leib geschrieben. Sicher ist auch wieder das ein oder andere „Original“ aus dem Bandbook dabei. Für alle Freunde des Bigband Jazz hält dieser Abend nicht nur Weihnachtsstimmung sondern auch eine Menge Jazz bereit. Wir freuen uns diesen Abend mit Ihnen zu zelebrieren, Merry Christmas!Die Tobias Becker Bigband schart einige der besten jungen Jazz Mu-siker aus ganz Deutschland um sich und präsentiert „Bigband Jazz in Perfektion“ (BelgischerRundfunk – BRF). Mit den versierten Musikern, die sonst in diversen Rundfunkbigbands und Musical-Produktionen spie-len, hat Tobias Becker ein eingespieltes Jazzorchester zusammengestellt, das bereits mit ihrer Debüt-CD den begehrten „Preis der deutschen Schallplattenkritik“ gewonnen hat. So schreibt CriticalJazz: „(...) his big band is one of the two finest large ensembles coming out of Eastern Europe.“