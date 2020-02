3-Tage-Seminar Detox, Baby

× Erweitern Foto: pixabay Smoothies

Ein 3-Tage-Einstiegsseminar. Du möchtest gesund in den Frühling starten und statt Frühjahrsmüdigkeit Fitness und Vitalität erleben? Dann kannst Du dieses Seminar nutzen.

1. Als Startschuss in Deine persönliche Fastenzeit. 3 Tage mit uns geübt (die Entlastungstage machst Du nach Anleitung vorher selbst) und Du kannst anschließend direkt weiterfasten. Oder Du nimmst das Seminar als Kurzfasten und lernst in diesen 3 Tagen alles, was Du übers Saftfasten mit Wildpflanzen wissen musst und kannst es dann jederzeit anwenden. Egal, welche Gründe Du hast fürs Fasten, hier bekommst Du gezeigt, wie Du es auf gesunde und sanfte Weise durchführen kannst, ohne auf Genuss oder Vitalität zu verzichten.Das Rundum-Wohlfühlprogramm Detox, Baby! ist mehr als nur eine Saftfastenkur, auch wenn das „Entgiften mit Wildpflanzen und frischen Säften“ dabei im Vordergrund steht. Wir werden alle Detox-Komponenten (Detox Food, Detox Care, Detox Power, Detox Mind und Detox Soul) kennenlernen und ausprobieren, von den Säften über die naturgesunde Körperpflege bis zur Meditation.