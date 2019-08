Taubertal 100

× Erweitern Rothenburg Foto: Rothenburg Tourismus Service, W. Pfitzinger

Wie zu einer Perlenkette verknüpft, erscheinen entlang der Laufstrecke von Rothenburg nach Bad Mergentheim (50 km), Tauberbischofsheim (71 km), Wertheim (100 km) und Gemünden (161 km) mittelalterliche Highlights wie Brücken, Burgen, Schlösser, Klöster, Stadtmauern und malerische Hügel-Landschaften.

Die zauberhafte Laufstrecke verläuft im Tal, entlang der Tauber auf dem Radweg, und nach Wertheim entlang des Mains nach Gemünden.

Der Streckenverlauf ist meist flach, geteert und in der Landschaft abwechslungsreich. Die Verpflegungspunkte befinden sich in einem Abstand von ca. 5 km an der Laufstrecke bis 100 km und alle 10 km nach 100 km.

Der Fackellauf durch die Altstadt von Rothenburg stimmt die Läufer auf das Mittelalter ein.

Die Beauftragung als Botenläufer durch einen Ritter zu Pferd im Burggarten, gibt dem Lauf einen höheren Sinn. Im Ziel werden die 100 km- und 100 Meilen-Läufer zum Ritter geschlagen.

Sicher ist für jeden etwas dabei um hier den krönenden Abschluss der Laufsaison zu finden, ob als Genußlauf oder mit einer neuen persönlichen Bestzeit. Und zum Abschluss gibt es eine Siegesfeier mit Ritteressen.

