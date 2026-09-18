Drei Tage, drei Thermalbäder und zahlreiche kleine Wellness-Impulse: Vom 23. bis 25. Oktober 2026 lädt die Bädergemeinschaft zum 3-Thermen-Wochenende in Bad Boll, Bad Ditzenbach und Bad Überkingen ein. Die Besucherinnen und Besucher erwartet jeweils von 11 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Tagesprogramm.

Das Drei-Thermen-Wochenende im Überblick

· Freitag, 23. Oktober 2026, MineralTherme Bad Boll, 11 bis 18 Uhr

· Samstag, 24. Oktober 2026, Vinzenz Therme Bad Ditzenbach, 11 bis 18 Uhr

· Sonntag, 25. Oktober 2026, ThermalBad Überkingen, 11 bis 18 Uhr