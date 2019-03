× Erweitern Truckertreffen TBB

Geplant ist unter anderem, dass die Freiwillige Feuerwehr Tauberbischofsheim am Samstagmittag wieder eine Schauübung durchführt. Auch Live-Musik steht wieder auf dem Programm, außerdem wird es gegen 21 Uhr eine Lichtershow mit den Lkws geben. Auch für die kleinen Besucher ist wieder etwas geplant. Am Sonntag geht es dann zum Frühschoppen mit der Autobahnpolizei.

Der Fuhrpark der sich an dem Wochenende präsentiert geht wieder von normalen „Arbeitstieren“ (Standard Lkws) bis hin zu Sonderlackierungen und Sonderaufbauten, wie zum Beispiel Zusatzbeleuchtungen und Bullfänger. Diese werden Teilweise von den Fahrern selbst angebaut und auch finanziert.

Die Sponsoren werden mit Neufahrzeugen die sie präsentieren dabei sein.

Für die kleinen wird wieder eine Hüpfburg vor Ort sein. Die »Größeren« können sich am Bungee-Trampolin austoben. Auch in diesem Jahr ist die Bevölkerung wieder herzlich eingeladen sich die »Arbeitsgeräte« anzuschauen und Fragen zu stellen. So möchte man den Beruf Trucker den Besuchern näher bringen, denn für viele ist es nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung.

Es soll wieder ein schönes Fest werden, das vielleicht auch manche Ängste und Vorbehalte gegenüber Truckern, aus dem Weg geräumt wird.