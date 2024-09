3. Generation Erzählt

„Brot, Salz und Hoffnung-Wir erinnern! 3.0.

„Brot, Salz und Hoffnung-Wir erinnern! 3.0. Die dritte Generation erzählt“ (16 min) schildert die Rettung von 2000 geflüchteten deutschen Juden durch Albaner zur Zeit der NS-Besatzung.

Die anschließende Diskussion mit dem deutschen Botschafter a.D. in Albanien und einer der Filmschaffenden gibt hervorragende Einblicke, warum dieser Film heute wichtiger ist, denn je. Es folgt der preisgekrönte Film „Hive“ (83 min) im Original mit Untertiteln. Nach einer wahren Geschichte wird mit eindringlichen Bildern die Situation der Frauen nach dem Massaker 1999 im "Dorf der Witwen" im Kosovo Krieg gezeigt. Mit ihrem unerbittlichen Überlebenswillen in einer stark patriarchalen Gesellschaft und harter Arbeit gelingt es Ihnen, etwas an den Verhältnissen zu ändern und Anerkennung zu erlangen.

Veranstaltet von: Albanische Verein „Mutter Teresa“ e.V., Kino Staufen-Movieplex, Amnesty International Göppingen, Kreis Göppingen nazifrei e.V., Verein Haus Lauchheimer e.V., Frauenverband Courage e.V. Göppingen, gefördert durch Bundesprogramm Demokratie leben!