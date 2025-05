3. Heidenheimer Entenrennen

Benefizveranstaltung des Lions Clubs Giengen-Heidenheim

Nach den großen Publikumserfolgen 2023 und 2024 veranstaltet der Lions Club Giengen-Heidenheim auch 2025 wieder ein Entenrennen.

Für diese Benefizveranstaltung zu Gunsten sozialer und kultureller Einrichtungen im Landkreis können ab Juni 2025 Rennlose für je

5 € gekauft werden. Es ist beabsichtigt die erwirtschafteten Mittel an den Kinderschutzbund Heidenheim, das Frauen- und Kinderschutzhaus in Heidenheim und an weitere soziale Projekte zu spenden. Auf die Gewinner warten wieder attraktive Preise.

Spielregeln:

Für jedes erworbene Los geht eine nummerierte Rennente an den Start und schwimmt für den guten Zweck. Die Gewinnerenten werden entsprechend der Reihenfolge im Zieleinlauf ermittelt. Alle Enten bleiben Eigentum des Veranstalters.

Gewinner, Preise, Trostpreise für Kinder:

Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt nach dem Rennen.

Alle teilnehmenden Kinder erhalten einen Trostpreis, (solange der Vorrat reicht).

Die Liste der Gewinner wird auch auf www.entenrennen-heidenheim.de veröffentlicht.

Weitere Informationen finden Sie auf unserm Instagram Kanal: @entenrennen_heidenheim

Die Gewinner können ihre Preise, nach Auswertung des Zieleinschwimmens direkt, vor Ort erhalten.

Sommerfest mit Spielstraße ab 12 Uhr:

Am Renntag findet parallel zum eigentlichen Rennen auf der Brenz ab 12 Uhr ein Sommerfest mit Unterhaltung für „Groß und Klein“

Grillstation, Getränke, Kaffee und Kuchen statt. Zusätzlich gibt es eine Spielstraße mit vielen Attraktionen für Kinder.

Zur Unterhaltung trägt wie auch in den letzten Jahren Live-Musik bei.

Das eigentliche Entenrennen startet dann um 14 Uhr.