3. Kreativer Kunst- und Krämermarkt

Im Innenbereich der Kultur- und Festhalle befinden sich rund 40 Kunsthandwerker aus der Umgebung.

Zusätzlich findet man im Außenbereich über 20 weitere Handmade-Stände, klassische Krämer und lokale Direktvermarkter mit einem sehr vielseitigen Angebot!

Von Makramee, Seifen, Strickwaren, Holzkunst, handgenähter Kinderkleidung über Betonkunst, getöpferte Lichtschalen, gefaltete Bücher bis hin zu Dosenwurst vom Bauernhof, Likören und Oberroter Honig warten noch viele weitere regionale und handgefertigte Produkte!

Es ist für Jeden was dabei - Der kreative Kunst- und Krämermarkt bietet auch schon die Möglichkeit, die ersten Weihnachtsgeschenke einzukaufen!

Für das leibliche Wohl sorgen auf vielfältige Weise unsere ortsansässigen Vereine – Crêpe, verschiedene Würstle, Fischburger, türkische Spezialitäten, Linseneintopf, Kuchen und vieles mehr...hier wird jeder satt!

Um in vorweihnachtliche Stimmung zu kommen, kann man den Abend an der Feuerstelle mit warmen Cocktails, Schnäpsen oder einem guten Bier ausklingen lassen!

Marktzeit: 12:00 Uhr - 19:00 Uhr

Bewirtung: 12:00 Uhr - 22:00 Uhr