30. Beihinger Kinderkleidermarkt

Ort: Amandusgemeindehaus.

Am Samstag, den 14.3.2020 findet von 14.00 bis 16.00 Uhr im Evangelischen Amandus-Gemeindehaus in der Hohenecker Str. 12 in Freiberg-Beihingen zum 30. Mal unser gut besuchter Kinderkleidermarkt statt.

Eltern können am Montag, den 9.3.2020 ab 9.00 Uhr unter der Telefonnummer 07141/72117 Tische für 9.00 Euro zum Selbstverkauf mieten.

Den Käufern wird eine große Auswahl an gut erhaltener Ware für den kommenden Frühling und Sommer angeboten. Es werden auch gut erhaltene Kinderwagen, Kinderautositze, Fahrzeuge für Kinder, modische Umstandskleidung und Spielsachen angeboten.

Bei einer Tasse Kaffee und selbst gebackenen Kuchen können sich alle auf einen gemütlichen Ausklang freuen.

Der Kinderkleidermarkt wird vom gemeinsamen Förderkreis der Evang. Jugend Freiberg veranstaltet und der Erlös kommt der Freiberger Kinder- und Jugendarbeit zugute.