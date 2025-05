30 Jahre Annaweech

Es war im Jahr 1995, als fünf in die Jahre gekommenen Männer beschlossen Ihre Band, die„ Freetime Schwoofband“, aufzulösen.

Eine finale CD „un sunscht“ gab den Ausschlag etwas Neues zu machen und ohne einander konnten die fünf nach 17 gemeinsamen Jahren ohnehin nicht sein. Und so wurde Im November 1995 die MundArt Kapelle Annâweech im Studio, beim damaligen SDR, geboren. Seither sind zehn Alben mit über 175 selbstgemachten Liedern entstanden.

Aber auch Bands bleiben von Schicksalsschlägen nicht verschont und so war der Tod von Boudsch ( der Gitarrist und einer der beiden Komponisten ) ein tiefer Schnitt in die Annâweech Seele. Als dann auch noch Frett, der Drummer, aus gesundheitlichen Gründen die Drumsticks aus der Hand legen musste, drohte die Band auseinander zu brechen. Jedoch, der Name ist Programm und Annâweech machte „trotzdem“ weiter. Mit den beiden Youngsters Sandra ( Gesang ) und Michl ( Schlagzeug ), beide keine Fremden für Annâweech, wurde die Lücke geschlossen.

Somit hat sich zwar das Erscheinungsbild geändert, aber die Lieder sind die gleichen geblieben.

Auch im Jubiläumsjahr sind Gassi, Harry, Sandra, Michl und Molle wieder im Namen des Hohenloher Lebensgefühls unterwegs um ihr Publikum für eine kleine Weile aus Ihren Alltagssorgen zu entführen.