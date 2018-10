Die drei Musiker um den israelischen Sänger und Schauspieler Michael Chaim Langer zählt zu den erfolgreichsten Klezmergruppen der aktuellen Klezmerszene, nicht nur im deutschsprachigen Raum. Von zahlreichen Preisen überhäuft, zahlreichen Rundfunk und Fernsehauftritten und mit bislang fünf überaus erfolgreichen CDs ist die Gruppe aus der europäischen Kulturlandschaft nicht mehr wegzudenken. „Wos wird sajn? – 30 Jahre Jontef“ ist der Name des Programms, das die Gruppe zu ihrem 30jährigen Jubiläum für ihren Auftritt im in der Kreuzkirche in Nürtingen zusammengestellt hat.