30 Jahre LinkMichel: Schampus für alle!

30 Jahre auf der Bühne, über 3000 Auftritte – und kein bisschen leise:

Mit „Schampus für alle!" zündet LinkMichel ein schwäbisches Comedy-Feuerwerk der Extraklasse. Das Beste aus drei Jahrzehnten handverlesen, neu aufpoliert und gnadenlos witzig. Pointen, die sitzen, Mimik, die Bände spricht, und ein Tempo, das keine Atempause lässt.

Ausgezeichnet mit dem Sebastian-Blau-Preis 2024, wirbelt der Wortakrobat durch den Alltagswahnsinn und macht aus jedem noch so absurden Moment pures Kabarett-Gold. 120 Minuten Sprachwitz, Selbstironie, skurrile Alltagsabgründe und Tempo satt – ein Abend, der all das vereint, was LinkMichel ausmacht. Mit einem Timing, das sitzt wie ein Maßanzug, treibt er das Publikum einmal mehr an die Grenze der Selbstkontrolle – in Sachen Lachen, versteht sich.

Ein Jubiläum. Ein Künstler. Ein Lachflash, der bleibt.