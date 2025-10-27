30 Jahre LinkMichel - Schampus für alle!

30 Jahre Bühne!
Ca. 3000 Live-Auftritte, Fernsehen, Radio! LinkMichel feiert Jubiläum! Nicht nur, dass er seit drei Jahrzehnten die Comedy-Szene aufmischt und das Publikum begeistert, er hat in dieser Zeit tatsächlich auch 30 verschiedene abendfüllende Programme geschrieben und aufgeführt.
Erleben Sie einen Abend voller Tempo, Tiefgang und unverwechselbarer Comedy. Wenn der vielfache Kleinkunstpreissieger und Sebastian-Blau-Preisträger 2024 nun aus dieser Fülle ein „Best of" präsentiert, muss es einfach der absolute Oberknaller sein!