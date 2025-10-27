30 Jahre LinkMichel - Schampus für alle!

30 Jahre Bühne!

Ca. 3000 Live-Auftritte, Fernsehen, Radio! LinkMichel feiert Jubiläum! Nicht nur, dass er seit drei Jahrzehnten die Comedy-Szene aufmischt und das Publikum begeistert, er hat in dieser Zeit tatsächlich auch 30 verschiedene abendfüllende Programme geschrie­ben und aufgeführt.

Erleben Sie einen Abend voller Tempo, Tiefgang und unverwechselbarer Comedy. Wenn der vielfache Kleinkunstpreissieger und Sebastian-Blau-Preisträger 2024 nun aus dieser Fülle ein „Best of" prä­sentiert, muss es einfach der absolute Oberknaller sein!