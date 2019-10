30 Jahre Mauerfall

Mit der Grenzöffnung in der Herbstnacht vom 9. auf den 10. November 1989 endete die deutsche Teilung und der Weg für die Wiedervereinigung war frei. Die Bilder von Menschen, die in den Westen stürmen und sich in den Armen liegen, schreiben Geschichte. Unsere Medienausstellung zeigt Ihnen spannende Medien über die Teilung Deutschlands, das Leben in der DDR und die Tage der Wiedervereinigung Deutschlands.