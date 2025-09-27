30 Jahre TRZ Tübingen

bis

Tanzsport- und Rock’n’Roll-Zentrum Tübingen (TRZ) Lilli-Zapf-Straße 14-16 14 - 16, 72072 Heilbronn

2025 feiert das TRZ sein 30-jähriges Bestehen.

Das wollen wir feiern! Daher findet eine gemeinsame Feier mit dem Rock ˋnˋ Roll Sportclub zu Ehren des TRZ statt - Exklusiv für Mitglieder des TTC oder RRSCT!

Von 17-19 Uhr findet ein Festakt mit Kaffee und Kuchen statt, von 20-24 Uhr dann eine gemeinsame Tanzparty mit Livemusik, kurzen Showeinlagen und Animationen, Snacks und Getränken. Wir freuen uns, wenn ihr hierfür etwas zum Buffet beisteuert.

Info

