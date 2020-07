30-jähriges Jubiläum Kulturlabor Eberbach e.V.

Das Kulturlabor Eberbach feiert sein 30-jähriges Bestehen. Dies möchte der Verein trotz der erschwerten Umstände gerne feiern und lädt am Samstag, den 18.07.2020 zu seiner Geburtstagsfeier ein. Die Feier findet im Innenhof des Kulturlabors statt, Beginn ist um 19.30h, Einlass ist um 18.45h.

Auftreten werden an diesem Tag die Ol’Stars Eberbach mit Gästen. Die Ol’Stars treten in folgender Besetzung auf: Hannes Beier, Willi Haas, Norbert Johann, Michael Laule und Dieter Uhrig. Die Band und Gäste sind in und um Eberbach bestens bekannt und sorgen für gute Stimmung.

Weiterhin werden während des Abends zwei Gründungsmitglieder etwas über die Entstehung des Vereines berichten.

Der Eintritt ist frei und es können bis zu 90 Personen Platz finden. Der Einlass läuft folgendermaßen ab: Besucher müssen über die Homepage Tickets reservieren und erhalten im Anschluss - trotz vorheriger generierter Zusage - eine zusätzliche Zusage des Vereins. Diese zusätzliche Zusage muss beim Einritt vorgelegt werden, nur dann kann Einlass gewährt werden!

Die Sitzplätze haben einen Abstand von 1,50 Meter, Paare können selbstverständlich zusammenrücken. Während der Auftritte muss kein Mundschutz getragen werden. Allerdings ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zum Weg zum Sitzplatz bzw. beim Verlassen des Sitzes erforderlich.

Bei Regen entfällt die Veranstaltung, da diese aus den derzeit bekannten Gründen im Freien stattfindet. Falls die Veranstaltung wetterbedingt ausfallen sollte, wird dies am Samstag, den 18.07.2020 ab 12.00 h auf der Homepage bekannt geben.

Alle Details befinden sich auf unserer Homepage.

Info & Kartenbestellung: www.kulturlabor-eberbach.de