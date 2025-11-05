30. Kleinkunsttage Süßen

Im November finden in der Zehntscheuer zum 30. mal die Süßener Kleinkunsttage statt.
Programm:
Mittwoch, 05. November 2025, 19:30 Uhr
Leibssle
"Alles schäps"
Donnerstag, 06. November 2025, 19:30 Uhr
Doris Reichenauer
"I moin's doch bloß gut!"
Freitag, 07. November 2025, 19:30 Uhr
Tina Häussermann
"Happy Konfetti"
Samstag, 09. November 2025, 19:30 Uhr
Andy Häussler
"Irrtümer und andere Wunder"
Sonntag, 09. November 2025 - 15.30 Uhr
Kindertheater theater en miniature
"Der Froschkönig"
Info
Zehntscheuer Süßen Kirchstraße 8, 73079 Süßen
Freizeit & Erholung