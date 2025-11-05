30. Kleinkunsttage Süßen

bis

Zehntscheuer Süßen Kirchstraße 8, 73079 Süßen

Im November finden in der Zehntscheuer zum 30. mal die Süßener Kleinkunsttage statt.

Programm:

Mittwoch, 05. November 2025, 19:30 Uhr

Leibssle

"Alles schäps"

Donnerstag, 06. November 2025, 19:30 Uhr

Doris Reichenauer

"I moin's doch bloß gut!"

Freitag, 07. November 2025, 19:30 Uhr

Tina Häussermann

"Happy Konfetti"

Samstag, 09. November 2025, 19:30 Uhr

Andy Häussler

"Irrtümer und andere Wunder"

Sonntag, 09. November 2025 - 15.30 Uhr

Kindertheater theater en miniature

"Der Froschkönig"

Info

Zehntscheuer
Freizeit & Erholung
bis
