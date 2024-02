30. Krautheimer Frühling mit Ausbildungsmesse

70 Aussteller und Attraktionen werden am Sonntag vor Ostern bei der Veranstaltung des Krautheimer Gewerbevereins am Start sein.

Die Betriebe im Eugen-Seitz- Bürgerhaus werben für mehr als 80 Ausbildungs- und Studiengänge und Handwerker informieren über ihre Leistungen. Um 11:00 Uhr findet dort die offizielle Eröffnung der Veranstaltung statt. Aber auch außerhalb der Halle, in der Götzstraße, ist für die ganze Familie allerlei Abwechslung geboten. Beim Bauernmarkt sind auch dieses Jahr wieder einige neue Direktvermarkter mit dabei. Fleisch und Wurst vom Huhn, Wildschwein, Lamm und Ziege, Schnäpse, Liköre, Cocktails, Weine und Öle in Bioqualität, Nudeln, Hanfprodukte, Gsälz und Käse lassen das Wasser im Munde zusammenlaufen. Die Geschäfte im Städtle laden von 12:00 bis 17:00 Uhr am Verkaufsoffenem Sonntag zum Bummeln ein. Neben Verbrennern und E-Mobilen werden in der Götzstraße auch Offroadfahrzeuge präsentiert. Und natürlich gibt es auch wieder die Chance für wenig Geld sich ein gutes Gebrauchtfahrrad zu ergattern.

Die Fahrradbörse findet im Schulhof statt, wo es auf dem Fahrradverkehrsparcours optimale Bedingungen für eine Probefahrt gibt. Die Veranstalter sind ab 10:00 Uhr bereit, die Gebrauchten (keine e-Bikes) in Empfang zu nehmen. Bis 17:00 Uhr werden sie dort betreut und ausgestellt und finden, wenn sie in einem verkehrstüchtigen Zustand sind, meist einen neuen Besitzer.

Kletterturm, Bungeetrampolin, Truckfahrten, Burgführungen, Minibagger, Hüpfburg, Ponyreiten und bei guter Witterung, ein 45m langer NINJA Monster Race Parcours, sorgen für Kurzweil für Groß und Klein, und die Stadtkapelle Krautheim und die Winzerkapelle Klepsau für zünftige Unterhaltung. Die Jugendmusikschule freut sich über viele Interessenten an den Darbietungen zum Tag der offenen Tür und läd zum Schnuppern ein. Um 11:00 und 14:00 Uhr finden hoch oben auf der Stauferburg, der Stelle des berühmten Zitates Götz von Berlichingens, Burgführungen statt.

Grund für die wachsende Beliebtheit der Veranstaltung, die sich zum dreißigsten Mal jährt, scheint der Mix aus Gewerbeschau, Verkaufsoffenem Sonntag, dem Bauernmarkt und natürlich der Ausbildungsmesse zu sein. Diese Kombination besitzt ein Alleinstellungsmerkmal in der Region. Ein Schuss Festlescharakter mit allerlei Leckereinen, musikalischer Unterhaltung und unterschiedlichen Aktionen für Jung und Alt, tun ihr Übriges, so Gewerbevereinsvorsitzender Matthias Schirmer.

Als Knotenpunkt der Nahverkehrslinien 19 (Bad Mergentheim-Künzelsau) und 11 (Dörzbach-Möckmühl) ist Krautheim stündlich bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Vielleicht lässt sich auch eine Wegstrecke zu Fuß, auf einem der schönen Wanderwege die nach Krautheim führen, zurücklegen. So spart man sich nicht nur die Suche nach einem Parkplatz sondern kann das Fest, in vollen Zügen und mit allen Sinnen genießen. Getreu dem Motto: „Kommen, sehen, erleben.