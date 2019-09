30. Live-Nacht Heilbronn

Es kommt nicht alle Tage vor, dass die Heilbronner Innenstadt quasi zur Partymeile wird. Am Samstag, 02.11.2019 können die Besucher jedoch in der gesamten City Partystimmung genießen. Die 30. Heilbronner Live-Nacht verwandelt das Stadtzentrum mit 13 Live-Acts in 13 Locations zur Feierzone.

Getreu dem Motto „Eine Stadt, eine Nacht, überall Live-Musik“ kommen die Besucher bis in die Morgenstunden voll auf ihre Kosten. Mit dem einmal gekauften Eintrittsbändchen hat man Zutritt zu allen teilnehmenden Locations und kann somit die gesamte Bandbreite der gebotenen Musik genießen oder einfach in einem Lokal verweilen, wenn man sein Plätzchen und seine Musik gefunden hat.

Die Bands tragen einen erheblichen Teil zur Super-Party bei. Egal ob Rock, Pop, Rockabilly, Soul oder Funk – für jeden wird etwas geboten und das mit Leidenschaft.

Die Live-Nächte von Veranstalter City-Event haben inzwischen Tradition in der Region. Erst Anfang des Jahres konnte diese Begeisterung bei der 29. Live-Nacht in Heilbronn entfacht werden.

Die besten Bands in den angesagtesten Lokalen Heilbronns, ausgelassene Partystimmung garantiert!