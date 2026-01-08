31. RONDO-Weinfestival im Weingut Benz

die ultimative Weinparty im mittleren Taubertal

Weingut Benz Beckstein Im Walterstal 1, 97922 Lauda-Königshofen

Am letzten Juli-Wochenende, mit Beginn der Sommerferien, lädt Familie Benz wieder ein zum bekannten Rondo-Weinfestival. Das Weingut sorgt mit seinem mediterranen Flair für die perfekte Urlaubsstimmung.

Leckere Sommerweine, spritziger Sekt und fruchtige Cocktails laden zum Genießen ein. Mediterrane Leckereien, Grillspezialitäten und Flammenkuchen aus dem Steinofen runden das Erlebnis kulinarisch ab. Für die Weinparty-Stimmung konnte man wieder angesagte Bands der Region gewinnen.

Freitag: DIE ROSSINIS

Samstag: FUN MUSIC

Die Bands spielen jeweils ab 19 Uhr. Beginn der Veranstaltung 18 Uhr. Sitzplatzreservierungen sind leider nicht möglich.

Info

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Weingut Benz Beckstein Im Walterstal 1, 97922 Lauda-Königshofen
Freizeit & Erholung
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