30. Tübinger Orgelsommer: Internationale Konzerte

Der nächste Orgelsommer steht vom 28. Juli (Bachs Todestag) bis 5. September 2026 unter dem Motto: „Gegen den Strom“.

Der Tübinger Orgelsommer feiert dieses Jahr sein 30. Jubiläum.

Und auch dieses Jahr erwartet uns wieder ein buntes Programm voller interessanter Musik und mehr.

Das Motto „Gegen den Strom“ ist so weit gefasst, dass uns viele unterschiedliche Facetten dazu begegnen werden. Man kann darunter gegensätzliche Stilistiken oder musikalische Kontraste verstehen oder aber das Wort „Strom“ als Fluss wörtlich verstehen und uns auf eine kleine Reise flussaufwärts mitnehmen.

Eröffnet wird der Orgelsommer – wie üblich an Bachs Todestag, dem 28. Juli – mit Musik von Bach u.a. sowie der Tübinger Erstaufführung einer Komposition für Chor, Schlagwerk und Orgel von Orgelsommer-Intendant Jens Wollenschläger mit dem Titel „Alles, was Odem hat…“, einer Vertonung dreier Psalmen. Es musiziert der Ludwigsburger Motettenchor (Leitung: Prof. Martin Kaleschke).

Eine Besonderheit ist 2026, dass der Orgelsommer mit einem Stummfilm und dazu live gespielter Orgelimprovisation endet. Das wird ein ganz besonderes Highlight werden.