„Der 30. Treffpunkt Europa findet ganztägig traditionell auf dem Kiliansplatz in Heilbronn statt. Über zwanzig Heilbronner Vereine bieten dem Besucher dabei erneut ein Potpourri an Tanz-, Kultur- und Musikdarbietungen an, welche durch das größte und auch schmackhafteste Angebot an Speisen und Getränken aus fast allen Herren Ländern weit und breit ergänzt wird.Dieses Fest der Völkerverständigung tritt erneut den Beweis an, dass unser Europa in Vielfalt geeint funktioniert, so lange wie Menschen miteinander statt gegeneinander arbeiten.