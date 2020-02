30. Warentauschtag

Gebrauchte Gegenstände können von 9 bis 11 Uhr gebracht und von 9 bis 12 Uhr mitgenommen werden.

Wir bitten Sie nochmals ausdrücklich darum nur saubere und guterhaltene Gegenstände abzugeben. Dies ist aus Respekt den vielen ehrenamtlichen Helfern gegenüber, die Ihre Gegenstände annehmen, sortieren und tragen, erforderlich.

Größere Gegenstände wie Matratzen, Möbel, Kinderwägen, Waschmaschinen, Kühlschränke, Fernseher etc. dürfen nicht angeliefert werden, sondern können auf Zetteln mit Telefonnummer an einer Pinnwand angeboten werden. Die Angebote erscheinen dann unter der Rubrik Warentausch in der nächsten Ausgabe der „Rottenburger Mitteilungen“.

Nicht angenommen werden Schuhe jeglicher Art, Skier und Stoffe.

Vor dem Haupteingang der Festhalle darf nicht Ent- oder Beladen werden! Wenn Sie Gegenstände anliefern oder abholen, nutzen Sie bitte ausschließlich die Zufahrt über die Jahnstraße.

Es ist dringend zu beachten, dass ihre Gegenstände in Behältnisse (z.B. Kartons, Taschen,…) gepackt sind, die Sie danach nicht mehr zurück wollen bzw. nicht mehr brauchen. Die Behältnisse gehen durch viele Hände und die Organisatoren und Helfer können deswegen keinerlei Haftung für diese übernehmen!

Mitgenommen werden darf, was Sie für Ihren privaten Gebrauch benötigen können – auch wenn Sie nichts gebracht haben.

Wie in den Jahren zuvor, ist sowohl das Anliefern als auch das Mitnehmen von Gegenständen auch dieses Jahr kostenlos. Jedoch werden alle um eine Spende für ein soziales Projekt in Rottenburg gebeten.

An gewerbliche Händler werden keine Waren abgegeben.

Der Warentauschtag 2020 wird von der Stadtverwaltung Rottenburg in Kooperation mit der Kolping-Familie Rottenburg, dem Naturschutzbund (NABU), dem Bündnis 90/Die Grünen, dem Weltladen, Schüler*innen Rottenburger Schulen und weiteren engagierten Einzelpersonen ausgerichtet. Unterstützt wird er vom Landratsamt Tübingen und dem Abfallwirtschaftsbetrieb.