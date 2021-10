30. Weihnachtsmarkt

Nachdem letztes Jahr der Dettinger Weihnachtsmarkt aufgrund von Corona nicht stattfinden konnte herrscht in diesem Jahr am ersten Adventswochenende in der Gemeinde Dettingen mal wieder vorweihnachtliche Stimmung. Denn man bereitet sich auf den 30. Dettinger Weihnachtsmarkt vor.

Alle Jahre wieder verwandelt sich in dieser Zeit der Ortskern der Ermstalgemeinde mit den kleinen Markthäuschen, den zahlreichen Weihnachtsbäumen und den vorweihnachtlichen Aktionen zu einem kleinen, aber feinen Weihnachtsdorf.

Dort finden Sie ein breites Angebot von kunsthandwerklichen Artikeln, wie Weihnachtsengeln, Deko aus Holz oder Krippen. Außerdem finden Sie schöne Weihnachtsgeschenke wie Lammfelle, Liköre, Tees, modischen Accessoires oder Gold– und Silberschmuck. Zudem können Kerzen, Adventskränze und –Gestecke, Zinnfiguren Puppenkleider, Stricksocken oder und vieles mehr bestaunt und erworben werden.

Außerdem bieten die Dettinger Gastronomen und Vereine ein breites Spektrum an Leckereien an, mit denen der Hunger nach einem ausgiebigen Marktbummel gestillt werden kann. Der Dettinger Weihnachtsmarkt bietet den Besuchern die Gelegenheit in die schöne weihnachtliche Atmosphäre einzutauchen oder einen Glühwein zu genießen und ein Schwätzle zu halten.

Jeden Markttag warten jeweils 24 Überraschungen auf die Besucher. Hinter jedem Türchen des Riesen-Adventskalenders verbirgt sich ein attraktiver Preis wie Schmuck, iPod oder iPad. Die dafür benötigten Schokotaler-Lose finden Sie an jedem Markthäuschen. Einigen dieser Schokotaler enthalten Nummern, welche jeweils einem der 24 Türchen des Riesen-Adventskalenders entsprechen.

Für die kleinen Besucher dreht sich auf dem Rathausplatz ein Karussell, wo auch eine kleine Minilok ihre Runden drehen wird. Zudem wird der Nikolaus durch die Gassen des Weihnachtsdorfes ziehen und kleine Aufmerksamkeiten verteilen.

Der Dettinger Weihnachtsmarkt wird so gestaltet, dass die entsprechenden Corona-Regeln eingehalten werden können. Da der Abstand auf dem Weihnachtsmarkt nicht zuverlässig eingehalten werden kann, gilt generell die Maskenpflicht. An den Bewirtungsständen ist auch eine 3G-Prüfung erforderlich. Aufgrund der ungewissenen Zeit, kann der Dettinger Weihnachtsmarkt auch jederzeit kurzfristig abgesagt werden.