300 Jahre Stadtkirche Ludwigsburg

Marktplatz Ludwigsburg Marktplatz 1, 71638 Ludwigsburg

Die Welt steht Kopf! Zumindest ist sie um 180 Grad gedreht, wenn es nach der italienischen Tanzkompanie Il Posto und ihrer Choreografin Wanda Moretti geht. 

Deren akrobatisches Tanzprojekt »Variazioni Verticali« ist dabei wörtlich zu verstehen: Es geht in die Vertikale. Seit über 20 Jahren bespielen die Tänzer*innen verschiedenste vertikale Bühnen, so bewegen sie sich an Fassaden historischer Gebäude, im Kontext zeitgenössischer Architektur, im Innenbereich oder auch komplett in der Luft schwebend. Choreografin Moretti gründete die Kompanie in Venedig gemeinsam mit dem Musiker Marco Castelli und spezialisierte sich auf ortsspezifische Performances auf vertikalen Ebenen, um damit »die Verbindung mit der Umwelt zu visualisieren«.

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