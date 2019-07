Jan ist davon überzeugt, dass der Mensch von Natur aus egoistisch ist. Deswegen ist er auch nicht weiter überrascht, als ihn in Berlin seine Mitfahrgelegenheit versetzt. Jule hingegen glaubt, dass der Mensch im Kern empathisch und kooperativ ist, und bietet Jan einen Platz in ihrem "303“ Oldtimer-Wohnmobil an. Beide sind unterwegs Richtung Atlantik.

Jan will nach Spanien, um seinen leiblichen Vater kennenzulernen, Jule zu ihrem Freund nach Portugal. Mit jedem Kilometer eröffnet sich etwas mehr von der Welt des Anderen. Die beiden durchqueren Frankreich und erreichen Spanien. Ihre fesselnden Gespräche werden immer persönlicher und es fällt ihnen immer schwerer, sich nicht ineinander zu verlieben.