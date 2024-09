Bereite zum 30en mal findet in Haag die traditionellen Haager Backtage im Ortskern statt. Neben frischem Brot werden weitere Köstlichkeiten aus „Oma‘s Küche“ angeboten. Ein Bauernmarkt rundet dieses Angebot ab. Schaustellerbetrieb an beiden Tagen. Es ist ganztägig Live-Musik und am Samstag spielt die Band „Mo-Gigs“. Ein Highlight am Sonntag ist das legendäre „Odenwälder-Kuhroulette“