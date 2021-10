31. Interkulturelle Woche: Finissage - Rollenbilder im Fluss

Sozial-, Kunst- und Medienwissenschaftler Muriel Aichberger spricht über Ursachen von Genderkonflikten und Gewalt und wie wir positive Veränderungen anstoßen.

Kaum ein Bestandteil von Identität wird so früh zugeschrieben und entwickelt daher so große Auswirkungen wie unser Geschlecht. Dabei bestimmen, mehr als uns oft bewusst ist, stereotype Vorstellungen unsere Entwicklung. Was heißt es, „eine starke Frau“, „ein echter Mann“, „eine gute Mutter“ oder „erfolgreich“ zu sein?

Genau mit diesen Fragen beschäftigt sich der Vortrag: Wie entstehen Geschlechterstereotype und wie beeinflussen sie unsere Selbstbilder und unsere Entwicklung? Welche Mechanismen sind die Ursachen für die direkte und strukturelle Benachteiligung von Frauen? Welche Möglichkeiten haben wir, dem entgegen zu wirken?

Hinweise:

Gefördert durch die Partnerschaft für Demokratie Reutlingen im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie Leben! des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Es besteht vor und nach den beiden Veranstaltungen sowie während der Öffnungszeiten der Volkshochschule die Möglichkeit, die Ausstellung „Karikatur & Konvention, Nein zur Gewalt gegen Frauen“ zu besuchen.

Wir bitten um Beachtung:

Aufgrund der dynamischen Entwicklung von Hygiene- und Schutzmaßnahmen zur Covid-19 Situation können sich kurzfristige Änderungen bei allen Veranstaltungen ergeben. Aktuelle Informationen finden Sie in der Presse und auf den Internetseiten der Veranstalter.