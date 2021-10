31. Interkulturelle Woche: Karikatur & Konvention

In Reutlingen findet vom 16.09 bis 07.10.2021 die 31. Interkulturelle Woche statt.

Ausstellung in der VHS Reutlingen 24.09. - 25.11.2021

Finissage: Rollenbilder im Fluss

Mit Muriel Aichberger.

Veranstaltungsort: VHS Reutlingen, Foyer und 1. OG

Spendhausstraße 6

72764 Reutlingen

Veranstalter:

VHS Reutlingen, Vitamin Kunstprojekte e. V. in Kooperation mit Frauenforum Reutlingen und FERDA international

Die Ausstellung kombiniert internationale Karikaturen und Informationen rund um die Istanbul Konvention des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Die Karikaturen des 12. Internationalen Don Quichotte Karikaturenwettbewerbs 2020 (100 Finalisten aus 1.040 Karikaturen aus über 60 Ländern) thematisieren Gewalt gegen Mädchen und Frauen.

Sozial-, Kunst- und Medienwissenschaftler Muriel Aichberger spricht über Ursachen von Genderkonflikten und Gewalt und wie wir positive Veränderungen anstoßen.

Kaum ein Bestandteil von Identität wird so früh zugeschrieben und entwickelt daher so große Auswirkungen wie unser Geschlecht. Dabei bestimmen, mehr als uns oft bewusst ist, stereotype Vorstellungen unsere Entwicklung. Was heißt es, „eine starke Frau“, „ein echter Mann“, „eine gute Mutter“ oder „erfolgreich“ zu sein?

Genau mit diesen Fragen beschäftigt sich der Vortrag: Wie entstehen Geschlechterstereotype und wie beeinflussen sie unsere Selbstbilder und unsere Entwicklung? Welche Mechanismen sind die Ursachen für die direkte und strukturelle Benachteiligung von Frauen? Welche Möglichkeiten haben wir, dem entgegen zu wirken?