31. Süßener Kleinkunsttage 2026

Vom 04. bis 08. November 2026 finden in der Zehntscheuer die diesjährigen Süßener Kleinkunsttage statt.

Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit Comedy, Kabarett, Reimen, verblüffenden Tricks und weiterer Kleinkunst. Auch in diesem Jahr erwartet Sie ein vielfältiges Unterhaltungsangebot mit Künstlerinnen und Künstlern, die für beste Unterhaltung sorgen.

Kathi Wolf "Psycho Royal"

Mittwoch, 04. November 2026, 19:30 Uhr

Bernd Kohlhepp "Hämmerle räumt auf!"

Donnerstag, 05. November 2026, 19:30 Uhr

Helge Thun "Zickzack zum Zenit"

Freitag, 06. November 2026, 19:30 Uhr

Stephan Bauer "Am Ende der Nerven und noch so viel Ehe übrig"

Samstag, 07. November 2026, 19:30 Uhr

Kindertheater Theater Tredeschin "Das Traumfresserchen"

Sonntag, 08. November 2026, 15:30 Uhr