32. Bad Ditzenbacher Mostprämierung!

Haus des Gastes Bad Ditzenbach Helfensteinstraße 20, 73342 Bad Ditzenbach

Die Organisatoren laden herzlich zur 32. Bad Ditzenbacher Mostprämierung am Freitag, den 13. März 2026 ins Haus des Gastes ein. Teilnahmeberechtigt sind alle Mostherstellerinnen und Mosthersteller, die ihren eigenen Birnen- oder Apfelmost präsentieren möchten. Der Most sollte in drei vollen Literflaschen ohne Etikett (grüne Flaschen) angeliefert werden. Die Annahme der Moste erfolgt am Freitag, den 13. März, von 16:00 bis 18:00 Uhr im Untergeschoss des Hauses des Gastes, Helfensteinstraße 20, 73342 Bad Ditzenbach.

Eine sachkundige Jury, bestehend aus Experten aus dem Bereich Obst- und Getränkeherstellung sowie Laien und weiteren Ehrengästen, wird die eingereichten Moste anhand ihrer Farbe, Klarheit, Geruchs- und Geschmackseigenschaften bewerten. Die herausragendsten Moste werden mit einer Prämierungsurkunde ausgezeichnet, und die Sieger erhalten einen Ehrenpreis. Die Prämierung wird im Rahmen einer unterhaltsamen Abendveranstaltung durchgeführt.

