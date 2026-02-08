Die Organisatoren laden herzlich zur 32. Bad Ditzenbacher Mostprämierung am Freitag, den 13. März 2026 ins Haus des Gastes ein. Teilnahmeberechtigt sind alle Mostherstellerinnen und Mosthersteller, die ihren eigenen Birnen- oder Apfelmost präsentieren möchten. Der Most sollte in drei vollen Literflaschen ohne Etikett (grüne Flaschen) angeliefert werden. Die Annahme der Moste erfolgt am Freitag, den 13. März, von 16:00 bis 18:00 Uhr im Untergeschoss des Hauses des Gastes, Helfensteinstraße 20, 73342 Bad Ditzenbach.

Eine sachkundige Jury, bestehend aus Experten aus dem Bereich Obst- und Getränkeherstellung sowie Laien und weiteren Ehrengästen, wird die eingereichten Moste anhand ihrer Farbe, Klarheit, Geruchs- und Geschmackseigenschaften bewerten. Die herausragendsten Moste werden mit einer Prämierungsurkunde ausgezeichnet, und die Sieger erhalten einen Ehrenpreis. Die Prämierung wird im Rahmen einer unterhaltsamen Abendveranstaltung durchgeführt.