34. Fisch-Erntewoche

Wenn die Teiche im Herbst abgefischt werden, bringt dies auch heute noch eine reiche »Fisch-Ernte« und lockt Fisch-Liebhaber in die Region. So dreht sich in Dinkelsbühl wieder alles um das Thema Fisch.

Die Teichwirtschaft hat einst die idyllische Weiher- und Flusslandschaft rund um Dinkelsbühl geformt. Der »Dinkelsbühler Karpfen« deckte den Tisch der einfachen Leute wie der wohlhabenden Patrizier. Wenn die Teiche im Herbst abgefischt werden, bringt dies auch heute noch eine reiche »Fisch-Ernte« und lockt Fisch-Liebhaber in die Region. Denn neben Karpfen wachsen auch Zander und Waller, Hecht und Schleie in den Gewässern heran.

Historischer Hintergrund

Die Gegend um Dinkelsbühl ist seit Jahrhunderten eines der großen bayerischen Herkunftsgebiete des Karpfens. So viele Weiher wie es Tage im Jahr gibt, sollen es einst auf dem Territorium der Reichsstadt gewesen sein. Im Mittelalter wurde am Dienstag und Freitag ein Fischmarkt abgehalten. Den Karpfen kannte man damals schon – bereits 1341 ist von ihm die Rede. Nach altem Recht bekam jeder Bürger einen etwa zweipfündigen Karpfen als »Bürgerfisch« von der Stadt kostenlos. 1660 weiß man dann von einer Fischwoche.

Spitzname Blausieder

Auch der Spitzname der Dinkelsbühler geht auf ihre Liebe zum blau gesottenen Fisch zurück: Man erzählt sich, dass während einer Gerichtsverhandlung an einem schwülen Sommertag einer der Ratsherren eingeschlafen sei und schon sehnsüchtig von seinem Mittagessen träumte. Die Sitzung zog sich in die Länge und schließlich musste man über die Bestrafung eines Diebes abstimmen. Aus seinen süßen Träumen gerissen und befragt, was mit dem Übeltäter geschehen solle, rief der Ratsherr laut: »Blausieden soll man ihn!«

Es ist nicht überliefert, was mit dem Delinquenten geschah, aber der Spitzname »Blausieder« hängt den Dinkelsbühlern heute noch an – nicht ganz zu Unrecht, wie die Fisch-Erntewoche zeigt.

Große Fisch-Ernte

Das Abfischen der Teiche im Herbst ist zu einem beliebten Fest geworden und vom 27. Oktober bis zum 5. November 2017 dreht sich wieder alles um das Thema Fisch: Verschiedene Gaumenfreuden erwarten die Gäste in den Hotels und Gaststätten der Stadt. Natürlich kommt der heimische Fisch in vielen Variationen zubereitet auf den Tisch.

Die »Fisch-Ernte« wird von einem bunten Rahmenprogramm, Vorträgen, Kochkursen und Ausstellungen begleitet. Daneben gibt es in der Schranne und am Weinmarkt eine Fülle von Attraktionen wie etwa die fantasievoll gestaltete Schauteichanlage.Das gesamte Programm ist unter www.tourismus-dinkelsbuehl.de zu finden.

Montag: Kulinarischer Abend

Der Kulinarischen Abend der Fisch-Erntewoche bietet ein vielfältiges Fischbuffet in der Brauereigaststätte »Zum Wilden Mann« (Reservierung erforderlich, Fon: 09851-552525). Zum anderen kann man sich von einer variationsreichen Zubereitung des Störs durch Spitzenkoch Florian Kellerbauer im Deutschen Haus überzeugen. Dazu serviert Sebastian Salomon Wissenswertes über die Aufzucht bis hin zur Zubereitung des Süßwasserfisches (4-Gänge-Menü, Reservierung erforderlich, Fon: 09851-6058) Wer noch mehr über den Stör erfahren will, kann am 2. November um 8.30 Uhr auch das Abfischen der Störe im Hutweiher bei Haslach mit Teichwirt Sebastian Salomon erleben.